Экс-офицера Минобороны приговорили к 19 лет колонии за участие в ИГ

Бывший офицер Минобороны РФ Денис Хисамов был приговорён к 19 годам заключения в колонии строгого режима за участие в военных действиях в Сирии на стороне боевиков.

Согласно материалам дела, Хисамов уволился из Минообороны в 2009 г., после чего занялся развитием собственного бизнеса. Во время посещения мечети он знакомится с гражданином Таджикистана, вместе с которым организовывает сбыт фальшивых денег. Хисамов был арестован в 2015 г., но отпущен до суда под подписку о невыезде.

В конце этого же года он с поддельным паспортом отправляется в Сирию, где вступает в террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). В течение января 2016 г. проходит подготовка Хисамова, после чего он принимает непосредственное участие в вооруженных столкновениях. Начиная с октября 2016 г., он также занимается вербовкой сторонников.

Хисамов был задержан в Турции в апреле 2017 г. и в дальнейшем передан правоохранительным органам России.