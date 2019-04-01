Дженнифер Лопес похвасталась идеальной фигурой в розовом бикини

25 марта стартовали съёмки комедии «Hustlers», в котором Дженнифер Лопес играет стриптизёршу по имени Рамона.

Для исполнения этой роли Джей Ло пришлось готовиться заранее — сесть на жесткую диету и каждый день упорно проводить несколько часов в спортзале, учась танцам у шеста. Тренировки продолжались даже дома, для чего прямо в спальне был установлен пилон. Кроме того, Лопес прошла десятидневный курс, полностью отказавшись от сахара и углеводов.

Подобное испытание далось актрисе нелегко, но результат превзошел все ожидания — выложенная в Instagram фотография Дженнифер в розовом купальнике всего за несколько часов получила более двух миллионов лайков. Подписчикам не верится, что в этом году Джей исполняется 50 лет — она явно не выглядит на этот возраст.

Жених Дженнифер, Алекс Родригес, не смог найти слов для выражения своего восторга и ограничился сердечками под фото.