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Древняя империя в Андах не воевала 500 лет благодаря пиву

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В Центральных Андах, где сейчас находится современный Перу, в 500-1000 годах н. э. существовала индейская культура Уари. По словам исследователей, их

В Центральных Андах, где сейчас находится современный Перу, в 500-1000 годах н. э. существовала индейская культура Уари. По словам исследователей, их империя отличалась стабильностью — за 500 лет у индейцев не было серьёзных военных конфликтов.

Причины подобной миролюбивости долгое время оставались загадкой.

В 90-х годах прошлого века на территории города Сьерра Баул были найдены руины весьма крупной пивоварни. В ней удалось обнаружить массу фрагментов, кусков и осколков от глиняной посуды, используемой для приготовления пенного напитка. Благодаря технологиям учёные смогли восстановить рецепт пива и получили напиток под названием чича, изготавливаемой из кукурузы, земляники, фруктов киноа и перуанского перца.

Сопоставив всю имеющуюся информацию, археологи пришли к выводу, что именно чича помогло индейцам вести мирную жизнь — они предпочитали решать конфликты по время мероприятий, на которых неизменно присутствовал алкоголь.

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