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Древние туалеты позволили ученым определить время возникновения скотоводства

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Американские ученые исследовали окаменевшие отложения мочи одомашненных животных на территории современной Турции, что позволило им определить возникн

Американские ученые исследовали окаменевшие отложения мочи одомашненных животных на территории современной Турции, что позволило им определить возникновение скотоводства в регионе.

Археологи смогли найти древние туалеты овец и баранов на одной из старейших людских стоянок Ашыклы Хеюк и после анализа солей, имеющихся в моче, выяснили, что местные жители начали одомашнивать животных около 10 500 лет назад. Уже через одну тысячу лет число зверей на один квадратный километр равнялось нынешним показателям у современных фермеров.

Исследователи также отмечают, что данная стоянка располагается в отдалении от прочих очагов возникновения скотоводства на Ближнем Востоке. По их словам, это является доказательством того, что животных начали одомашнивать примерно в одно и то же время в различных регионах планеты.

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