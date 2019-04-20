Древние туалеты позволили ученым определить время возникновения скотоводства

Американские ученые исследовали окаменевшие отложения мочи одомашненных животных на территории современной Турции, что позволило им определить возникновение скотоводства в регионе.

Археологи смогли найти древние туалеты овец и баранов на одной из старейших людских стоянок Ашыклы Хеюк и после анализа солей, имеющихся в моче, выяснили, что местные жители начали одомашнивать животных около 10 500 лет назад. Уже через одну тысячу лет число зверей на один квадратный километр равнялось нынешним показателям у современных фермеров.

Исследователи также отмечают, что данная стоянка располагается в отдалении от прочих очагов возникновения скотоводства на Ближнем Востоке. По их словам, это является доказательством того, что животных начали одомашнивать примерно в одно и то же время в различных регионах планеты.