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Донорскую почку на место операции впервые доставил дрон

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Проблема быстрой доставки органов для трансплантации стоит остро, так как через некоторое время после извлечения они становятся негодными для операции

Проблема быстрой доставки органов для трансплантации стоит остро, так как через некоторое время после извлечения они становятся негодными для операции. Примерно 1,5% перевозимых органов из-за происшествий в пути или задержек становятся непригодными.

Учёные Мэриленда впервые воспользовались дроном для доставки донорского органа, который был упакован в специальный контейнер, обеспечивающий необходимые условия для его надлежащего хранения. С помощью устройств можно было проследить не только местоположение и высоту дрона, но и температуру и давление в контейнере.

Дрон был отправлен 19 апреля на расстояние в 4,8 километра, сразу после его прибытия орган пересадили 44-летней пациентке, ожидавшей своей очереди около восьми лет. Операция прошла успешна, уже через неделю её выписали.

Несмотря на то, что дрон проделал небольшой путь, опыт пересылки органов с его помощью был признан удачным.

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