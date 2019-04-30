Донорскую почку на место операции впервые доставил дрон

Проблема быстрой доставки органов для трансплантации стоит остро, так как через некоторое время после извлечения они становятся негодными для операции. Примерно 1,5% перевозимых органов из-за происшествий в пути или задержек становятся непригодными.

Учёные Мэриленда впервые воспользовались дроном для доставки донорского органа, который был упакован в специальный контейнер, обеспечивающий необходимые условия для его надлежащего хранения. С помощью устройств можно было проследить не только местоположение и высоту дрона, но и температуру и давление в контейнере.

Дрон был отправлен 19 апреля на расстояние в 4,8 километра, сразу после его прибытия орган пересадили 44-летней пациентке, ожидавшей своей очереди около восьми лет. Операция прошла успешна, уже через неделю её выписали.

Несмотря на то, что дрон проделал небольшой путь, опыт пересылки органов с его помощью был признан удачным.