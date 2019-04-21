Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой

Дочь Алсу, Микелла Абрамова, приняла участие в финале конкурса «Голос. Дети», исполнив песню «Герой не моего романа» Юлии Началовой. За её выступление отдали голоса 44% телезрителей, что позволило 10-летней девочке вернуться в проект.

Однако композиция вызвала критику со стороны многих зрителей. Известно, что Алсу сама выбирала песню для конкурса, но некоторые посчитали, что выбор сделала наставница девочки — Светлана Лобода, решившая ради победы сыграть на чувствах недавно умершей Началовой. Подобный поступок они назвали подлым и недостойным.

Юлия Началова умерла 16 марта из-за сердечной недостаточности, спустя несколько дней после госпитализации.

Сама же Алсу, поддержавшая дочь в то время, когда она выбыла из вокального проекта, не сумела скрыть радости, когда узнала о её победе в дополнительном раунде и последующем возвращении.