ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Несколько лет назад в Ливане рядом со стенами средневекового города Сидон археологи обнаружили останки мужчин. После исследований был сделан вывод, что они являлись крестоносцами, погибшими в XIII веке во время осады города.

Учёные Института Сангера недавно смогли расшифровать их ДНК, полученное из найденных костей, что позволило выяснить происхождение простых воинов. Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков. Среди найденных останков как минимум трое человек являлись чистокровными европейцам, четверо были арабами, и двое имели смешанную кровь.

Исследование является уникальным, так как о жизни и происхождении простых, не прославленных крестоносцев нет практически никаких данных.