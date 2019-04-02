Украинский депутат: победа Зеленского ничего не изменит

Вадим Рабинович, один из депутатов Верховной рады, изложил своё мнение о перспективах украинского будущего, которое ожидает страну после окончания второго тура, намеченного на 21 апреля 2019 года.

Как отметил Рабинович, по его мнению, победа на выборах Зеленского не принесёт особых изменений. Единственное, что изменится – люди, которых принято причислять к «элите». Говоря о том, что лидирующий по итогам первого тура кандидат не сможет ничего изменить, Рабинович аргументировал это отсутствием широких полномочий у действующего главы государства.

Напомнив зрителям эфира канала NewsOne об отсутствии должной поддержки Владимира в парламенте, Рабинович резюмировал, что изменить сложившуюся в стране ситуацию тот не сможет. В конце обсуждения он добавил, что кое-что всё-таки изменится: «Красть будут другие».

Вкратце затронув второго участника тура, действующего президента Украины Порошенко, Рабинович объяснил, что его победа сохранит существующий на сегодняшний день режим.