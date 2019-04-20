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Бой между Штырковым и Кларком в UFC отменен

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Девин Кларк, боец UFC из США, сообщил, что его бой с Иваном Штырковым, российским спортсменом, был отменен. Он должен был состояться завтра на Петербу

Девин Кларк, боец UFC из США, сообщил, что его бой с Иваном Штырковым, российским спортсменом, был отменен. Он должен был состояться завтра на Петербургской арене.

Позднее с обращением выступил Антон Глазырин, менеджер команды российского бойца, который объяснил, почему было решено отменить поединок. Оказалось, что в ночь на 20 апреля россиянин почувствовал сильное недомогание, из-за чего были вызваны врачи. Затем его положили в местную больницу. Неизвестно, когда именно российского бойца выпишут из нее.

Для Штыркова данный поединок должен был стать дебютным в UFC, так как он подписал с ней контракт в прошлом месяце. Американский спортсмен изначально планировал сразиться с россиянином Абдул-Керимом Эдиловым, но тот получил травму, поэтому бой не состоялся.

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