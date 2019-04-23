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Беспилотник «Корсар» представят на форуме «Армия-2019»

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С 25 по 30 июня в Московской области состоится международный военно-технический форум «Армия-2019». На выставке техники «Армия России &

С 25 по 30 июня в Московской области состоится международный военно-технический форум «Армия-2019». На выставке техники «Армия России — завтра» будет показан беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Корсар».

Беспилотник создавался для использования в разведывательных целях и аэрофотосъёмки местности в зоне радиусом до 120 км, он способен подниматься на высоту до шести км. Его масса составляет 200 кг, а максимально возможная скорость — до 150 км/час. Благодаря двигателю разработки конструкторского бюро «Луч» комплекс имеет возможность вести воздушную разведку и передавать информацию больших объёмов круглосуточно и в любую погоду.

Кроме военных целей, БЛА «Корсар» может использоваться также и для множества гражданских задач: осуществлять контроль за дорогами и инфраструктурой, следить за возникновением лесных пожаров, искать людей.

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