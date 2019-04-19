БДК «Цезарь Куников» сломался во время учений

Во время учений, проходящих на Чёрном море, на десантном корабле «Цезарь Куников» возникла неисправность, из-за которой он прекратил ход.

Корабль остановился поблизости от мыса Херсонес, ему на помощь были отправлены буксир и противопожарное судно. После этого его отбуксировали на место стоянки в Крыму.

Согласно полученным предварительным данным, поломка произошла из-за технических проблем с рулевым устройством. Ликвидация неисправностей должна занять несколько дней, после чего корабль вернётся в строй и продолжит выполнять боевые задачи.

«Цезарь Куников» с 2015 года занимался доставкой грузов для российской группировки в Сирии. Начиная с 2018 года, он входит в постоянное соединение военно-морских сил России в Средиземном море.