Андрей Григорьев-Апполонов заявил о временном расставании с женой

Недавно в прессе прошли слухи, что жена Андрея Григорьева-Аполлонова нашла себе нового мужчину — баскетболиста Андрея Зубкова. Певец «Иванушек» опроверг домыслы о скором разводе, но всё же признал, что в семье возникли проблемы.

Артист в записи Instagram сообщил подписчикам, что он с супругой решили сделать паузу в отношениях, для чего некоторое время будут жить отдельно. Им необходимо разобраться в себе и в своём «внутреннем я». При этом Григорьев-Аполлонов подчёркивает, что провёл с Мариной увлекательнейшие 16 лет совместной жизни, и не намерен разводиться. Главное, как он сообщил, сохранить дружеские отношения и возможность совместного воспитания их детей — 15-летнего Вани и 11-летнего Артёма.

Своих поклонников Андрей попросил уважать личную жизнь его семьи и принятые ими решения, а также указал, что комментировать отношения никто из них не будет.

Тем временем, по неподтверждённым слухам, Марина вместе с детьми уже переехала к Зубкову.