Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле

На прошедшем недавно концерте Аллы Пугачевой присутствовала Анастасия Волочкова, которая появилась на сцене во время исполнения одной из песен и дважды села на шпагат.

Балерина осталась в восторге от совместно выступления с Примадонной, о чём не преминула сообщить в Instagram. Многие решили, что Пугачева нарочно позвала подвергающуюся в последнее время нападкам Анастасию, чтобы оказать ей поддержку.

Однако Ксения Собчак, чьи скандальные отношения с Волочковой широко освещены в прессе, считает иначе. По её мнению, Алла Борисовна показала тонкий юмор, пригласив балерину на сцену и назвав ей «королевой Instagram» во время исполнения песни «Жизнь напоказ», которая повествует о фальшивой жизни в популярной соцсети. В постановочном номере, по словам Ксении, Волочкова выглядела на своём месте.