Американский эсминец Ross прибыл в порт Батуми

По сообщению от посольства США в Грузии, в порту Батуми остановился американский эсминец USS Ross (DDG 71). Данный визит является для этого корабля первым.

Цель посещения, как сообщается в послании — подчёркивание дружеских отношений между США и Грузией путём содействия миру и стабильности в регионе. Эсминец будет осуществлять патруль и взаимодействовать с союзниками Америки по НАТО, а также проведёт совместные учения с грузинскими моряками 25 апреля.

В свободное время экипаж американского военного корабля сможет прогуляться по городу и посетить достопримечательности, кроме этого, запланирован товарищеский футбольный матч, который они проведут с сотрудниками береговой охраны, и баскетбольный матч, где их соперниками выступят студенты морской академии. Также в планах стоит встреча с местной молодёжью.