Американские ученые обнаружили гены красоты

Учёные из Висконсинского университета провели долгосрочное исследование, по результатам которого нашли гены, ответственные за красоту человека.

Для этого они отобрали фотографии более 10 тысяч окончивших их университет студентов. Оценка привлекательности этих людей проводилась два раза в университетском ежегоднике — в 2004 и 2008 годах. 12 человек, среди них поровну мужчин и женщин, родившиеся в то же время, что и выпускники, выступили в качестве оценщиков. Каждый из них просмотрел более 500 фотографий и выставил оценку по 11-балльной шкале. Недавно в исследование добавились генетические данные 4383 человек, после чего был проведён полногеномный анализ ассоциаций.

В итоге учёные вывели, что женская привлекательность зависит от корреляции генов, отвечающих за индекс массы тела, морфологию и пигментацию лица, а также генов окружности талии и бёдер.

У мужчин красота зависит от содержания холестерина в крови, также морфологии лица, а ещё от цвета волос.

В выводах подчёркивается, что нет единственного главного гена, отвечающего за красоту человека.