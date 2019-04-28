Американские СМИ назвали Су-35 лучшим истребителем за исключением F-22

В информационном агентстве The National Interest, издаваемом в США, отметили, что Су-35 лучше любого западного истребителя за исключением самолета 5-го поколения F-22.

В опубликованном материале эксперты в основном сравнивали между собой истребители F-16 и Су-35. По их мнению, российское воздушное судно практически во всем опережает американское, поэтому сможет победить его как на дальней, так и на короткой дистанции. Они также отметили, что Соединенным Штатам необходимо срочно обновлять свой авиапарк, который начал безнадежно устаревать.

Однако в российских СМИ отмечают, что сравнение между самолетами проведено некорректно, так как они относятся к разным поколениям. Поэтому нет ничего удивительного в том, что американский истребитель уступает российскому.