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Алена Апина опубликовала провокационное фото в латексном костюме

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Певица Алёна Апина опубликовала в Instagram видеозапись со съёмочной площадки. В ней видно, как она старается удержать равновесие в стойке с вытянутым

Певица Алёна Апина опубликовала в Instagram видеозапись со съёмочной площадки. В ней видно, как она старается удержать равновесие в стойке с вытянутыми рукой и ногой.

Больше всего подписчиков привлекло облачение 54-летней певицы — обтягивающий чёрный костюм из латекса, со вставками из шифона. Наряд призван подчеркнуть фигуру Апиной.

Многие поклонники с восторгом приняли очередной образ артистки, отметив, что она выглядит смело и эротично и стала похожа на рокершу, а для образа строгой госпожи ей не хватает плётки. Другим латекс не пришёлся по вкусу. В комментариях они написали, что исполнительнице должно быть стыдно — она выглядит пошло и вульгарно.

Отвечать на высказывания ненавистников Алёна не стала. Как она упоминала ранее, для этого у неё не хватает времени.

 

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И в будни и праздники, главное, чтобы кто-то протянул руку #апина #сьемки #натальягалич

Публикация от Алёна Апина (@neapina)

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