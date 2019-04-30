Алена Апина опубликовала провокационное фото в латексном костюме

Певица Алёна Апина опубликовала в Instagram видеозапись со съёмочной площадки. В ней видно, как она старается удержать равновесие в стойке с вытянутыми рукой и ногой.

Больше всего подписчиков привлекло облачение 54-летней певицы — обтягивающий чёрный костюм из латекса, со вставками из шифона. Наряд призван подчеркнуть фигуру Апиной.

Многие поклонники с восторгом приняли очередной образ артистки, отметив, что она выглядит смело и эротично и стала похожа на рокершу, а для образа строгой госпожи ей не хватает плётки. Другим латекс не пришёлся по вкусу. В комментариях они написали, что исполнительнице должно быть стыдно — она выглядит пошло и вульгарно.

Отвечать на высказывания ненавистников Алёна не стала. Как она упоминала ранее, для этого у неё не хватает времени.