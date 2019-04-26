Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

Адвокат Аршавина: «Андрей скучает по дочке, но боится провокаций»

Дата:
Первое заседание по делу о разводе Андрея Аршавина и его второй супруги Алисы Казьминой состоялось на прошлой неделе. Обе стороны выдвинули свои требо

Первое заседание по делу о разводе Андрея Аршавина и его второй супруги Алисы Казьминой состоялось на прошлой неделе. Обе стороны выдвинули свои требования.

В то время как Аршавин готов выплачивать алименты на их 2-летнюю дочь Есению и желает завершить развод в наиболее короткий срок, Алиса потребовала 4 миллиона рублей ежемесячно. Адвокат женщины, Александр Добровинский, сообщил, что столь высокая сумма необходима для сохранения уровня жизни его подопечной и Есении, так как на их содержание уходит по два миллиона в месяц. В случае, если воссоединение не совершится, столько они и будут требовать.

В доказательство были приведены бумаги с расходами, которые адвокат футболиста Виктория Савицкая назвала дикими и необоснованными. По её мнению, таким образом Алиса пытается вернуть Аршавина в семью. Также она объяснила, почему Андрей прекратил общение с дочерью — он скучает, но опасается провокаций со стороны жены, поэтому будет ждать завершения судебного дела.

На данный момент суд, прислушавшись к просьбе Казьминой, дал супругам время на примирение.

Новости по теме:

  1. Собчак упрекнула Бузову за концерты «для бедных»
  2. Формула-1. Этап в Баку прерван из-за аварии и сломанной мачты
  3. Украинские паспорта предложили раздавать в центре Москвы

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Двухлетний барабанщик покорил СМИ своей виртуозной игрой

В Татарстане потомственный врач во время приема обматерил пациентов

Бузова пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем

На Алтае из-за паводка подтоплены около тысячи домов

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках