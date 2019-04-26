Адвокат Аршавина: «Андрей скучает по дочке, но боится провокаций»

Первое заседание по делу о разводе Андрея Аршавина и его второй супруги Алисы Казьминой состоялось на прошлой неделе. Обе стороны выдвинули свои требования.

В то время как Аршавин готов выплачивать алименты на их 2-летнюю дочь Есению и желает завершить развод в наиболее короткий срок, Алиса потребовала 4 миллиона рублей ежемесячно. Адвокат женщины, Александр Добровинский, сообщил, что столь высокая сумма необходима для сохранения уровня жизни его подопечной и Есении, так как на их содержание уходит по два миллиона в месяц. В случае, если воссоединение не совершится, столько они и будут требовать.

В доказательство были приведены бумаги с расходами, которые адвокат футболиста Виктория Савицкая назвала дикими и необоснованными. По её мнению, таким образом Алиса пытается вернуть Аршавина в семью. Также она объяснила, почему Андрей прекратил общение с дочерью — он скучает, но опасается провокаций со стороны жены, поэтому будет ждать завершения судебного дела.

На данный момент суд, прислушавшись к просьбе Казьминой, дал супругам время на примирение.