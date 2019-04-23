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Абстрактная картинка в руках сделала человека невидимым для камер видеонаблюдения

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Специалисты смогли обмануть камеры видеонаблюдения, держа в своих руках абстрактную картинку, изображенную на картонке. Тем самым они перехитрили маши

Специалисты смогли обмануть камеры видеонаблюдения, держа в своих руках абстрактную картинку, изображенную на картонке. Тем самым они перехитрили машинные алгоритмы.

Задача данного исследования заключалась в разработке специальных изображений, распознаваемых нейросетями в качестве объектов совершенно иных классов. Ученые распечатали его на обычном листе картона, который затем передавали друг другу, находясь перед видеокамерой.

В результате камера считала «живым» объектом лишь того, кто не держал картонку с картинкой. Напоминаем, что подобные уязвимости нейросетей были обнаружены еще шесть лет назад и с тех пор тщательно изучаются экспертами, так как их можно применять для нарушения работы беспилотников и систем наблюдения.

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