Жители Закарпатья засадили цветами дорожные ямы к приезду Порошенко

В связи со скорым прибытием в Закарпатье Петра Порошенко, украинского лидера, местные жители решили «украсить» ямы на дорогах цветочными горшками.

По словам организаторов акции, на дорогах, по которым должен будет проехать президент, спешно ремонтируют дорожное полотно и убирают мусор с обочин, однако в городе Виноградово жители решили поступить более творчески. Они добавили, что если кортеж Порошенко проедет через город, то он заметит цветы на 3-х основных трассах.

Чтобы провести эту акцию, было собрано свыше сотни виол. Но, по мнению ее организаторов, на украшение всех дорожных ям и трещин понадобилось бы в сто раз больше. Глава украинского государства посетит Закарпатье сегодня, 15 марта.