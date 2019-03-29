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Житель Красноярска набил тату с портретом мэра города Сергея Еремина

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Денис Кривосудов, тату-мастер из Красноярска, решил разместить на своей страничке в «Инстаграме» фото недавней работы. На ней изображен портрет Сергея Еремина, главы города.

По словам специалиста, он выполнил эту работу для одного из своих клиентов. Кривосудов также отметил, что это изображение является благодарностью за благоустройство города. Мастер добавил, что татуировка еще не готова – завершающие работы будут проведены на финальном сеансе.

Местные СМИ решили спросить у Еремина, что он думает о данной татуировке. Мэр города ответил, что расценивает ее в качестве признания своей работы и беспокойства о будущем Красноярска.

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