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Зеленский уверен в неизбежности переговоров Украины с Россией

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Украинский шоумен Владимир Зеленский, участвующий в грядущей президентской гонке, сообщил, что Украине, рано или поздно, придется провести переговоры с Кремлем.

Согласно заявлениям телезвезды подобный шаг нужен для того, чтобы наконец-то прекратить военный конфликт на территории Донбасса. Он добавил, что основная цель диалога должна заключаться в сохранении людских жизней. Однако компромиссов по поводу независимости или суверенитета страны, по его словам, не будет, так как Украина не собирается торговать своими регионами.

По словам шоумена, хоть его путь в качестве политика только начинается, однако он хочет постараться превратить Украину в «государство мечты». Он отметил, что нынешняя власть не является соперником для него и его группы.

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