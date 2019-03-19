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Зеленский оказался абсолютным лидером президентской гонки на Украине

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Владимир Зеленский, украинский шоумен, смог занять первое место в опросе, в котором украинцев спросили, за кого они станут голосовать на грядущих президентских выборах.

Оказалось, что за артиста планируют отдать свой голос 34 процента опрошенных. К тому же он смог занять лидирующую позицию практически во всех областях государства. Сильнее всего его поддерживают люди, проживающие в Днепропетровской области (около 46 процентов). Если же ему удастся выйти в следующий тур, то за него и вовсе планируют проголосовать 70 процентов граждан Украины.

По словам социологов, по мере увеличения народной поддержки Зеленского рейтинги Петра Порошенко, нынешнего украинского лидера, и Юлии Тимошенко, главы фракции «Батькивщина», наоборот падают. К примеру, за текущего президента собираются проголосовать лишь 14,22 процента.

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