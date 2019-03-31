Зеленский назвал «идиотами» Охлобыстина и Пореченкова

Российские актёры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков не так давно выпустили видеоролик в поддержку Владимира Зеленского, кандидата в президенты Украины. Но их усилия подверглись критике.

«Идиоты. Зачем они это вообще сделали?» — риторически вопросил Зеленский, давая интервью изданию «Украинская правда». Причиной, как он считает, могло послужить денежное вознаграждение.

На видео, выложенном в Инстаграме Охлобыстина, актёры произносят шутливые речи и призывают голосовать за Зеленского, на другом — мечтают о должностях в руководстве Украины, которые смогут получить, если шоумен победит в выборах. Пореченков желает стать министром обороны, Охлобыстин же нацелился на место патриарха.

Выборы президента Украины проходят сегодня, 31 марта 2019 года. По предварительным данным лидирует Владимир Зеленский, его рейтинг составляет выше 30%. На стороне Петра Порошенко 17% граждан, следующее место за Юлией Тимошенко — 12.5%.