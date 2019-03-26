Захарова призвала американского журналиста извиниться перед русскими

Мария Захарова, представитель российского МИД, отметила, что Фариду Закарии, журналисту из Соединенных Штатов, стоит принести извинения русским и американцам.

На своей официальной страничке в соцсети «Фейсбук» работница ведомства разместила ролик, в котором американский политолог указывает ряд «прямых фактов», показывающих наличие связи между Трампом и Кремлем. Тем самым Захарова показала работу пропаганды Соединенных Штатов.

По словам российского дипломата, Закарии и другим журналистам после появления выводов специального прокурора Мюллера стоит сначала извиниться перед русскими, прежде чем снова проводить эфиры, выкладывая свои прогнозы и выводы.