Взрыв на химзаводе в Китае повредил более 2,8 тысячи жилых домов

Свыше 2800 жилых зданий были повреждены из-за мощного взрыва, произошедшего на химическом заводе, находящемся в одной из китайских провинций.

Согласно словам Даня Юнхуна, руководителя администрации уезда Сяншуй, взрывная волна нанесла различные повреждения зданиям, находившимся неподалеку от промышленного объекта. У большинства из них разбиты окна и выбиты двери, однако 89 домов получили настолько сильный ущерб, что восстановить их уже невозможно.

На данный момент в зданиях, получивших сравнительно низкий ущерб, уже ведутся ремонтные работы. Осуществляется подготовка к сносу полуразрушенных сооружений. Чиновник добавил, что всем пострадавшим выплатят компенсацию или предоставят жилье в другом месте.