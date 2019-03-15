Возле границ РФ пролетел бомбардировщик США, способный нести ядерное оружие

Соединенные Штаты осуществили переброску трех самолетов B-52H, способных нести на себе ядерное вооружение. Один из них пролетел возле российских границ.

В СМИ сообщают, что на британскую базу Фэрфорд были переброшены воздушные судна, на борту которых могут быть установлены бомбы и ракеты с ядерным зарядом. Всего в Великобританию отправят 8 подобных самолетов. На следующей недели они должны будут принять участие в маневрах НАТО, которые планируется провести в Грузии.

Отмечается, что один из B-52H, до того как прибыть на базу, подлетел к границам Российской Федерации в Калининградской области. Он на протяжении нескольких минут летел в области действия систем противовоздушной обороны России, а затем развернулся и полетел в Великобританию.