Восковые полоски для эпиляции

Восковая эпиляция поможет быстро и эффективно избавиться от проблематичных волосинок. А использование специальных восковых полосок поможет заметно упрощать процедуру эпиляции воском. Производители косметологических продукций выпускают разнообразные виды восковых полосок. Восковые полоски приготавливаются из хлопчатобумажного материала или бывают разработаны из качественной и плотной бумаги.

Полоски для восковой эпиляции различаются по толщине липкого слоя и свойством бумаги. Применение специальных полосок для эпиляции воском сэкономит время и создаёт комфорт при работе с воском.

Перед началом цикла, зону депиляции необходимо очищать, обезжирить и осушить (можно припудривать тальком). Восковых полосок можно согревать ладонями, подержав их на руке в течение 35 секунд. Затем восковая полоска приклеивается на применяемый участок тела и приглаживается руками по траекторию роста волос (15-20 секунд). Полоску нужно снимать резкими движениями по противоположному направлению.

А остатки воска можно убирать обратной стороной полоски. Дальше зону депиляции можно обрабатывать с использованием натурального масла или специальным лосьоном.

Восковые полоски компании Oriflame

Знаменитый бренд выпускает восковые полоски для лица и тела по бюджетным ценам. Воск приготовлен на основе природных веществ, вроде миндального масла и пчелиного воска. Эффективность процедур гарантируется при соблюдении правил применения восковых салфеток. Качественную продукцию можно приобрести онлайн, через интернет-магазин. А если вы задаетесь вопросом, как купить Орифлэйм дешевле, то ответ на этот вопрос даст сайт https://www.nazametky.com

Lady Caramel – набор ароматных восковых полосок

Восковые полоски можно покупать по доступной цене. Восковые полоски, предназначенные для эпиляции ног, рук, лица и других зон тела можно приобретать практически в каждом торговом пункте с косметологической продукцией. Стоимость товара действительно бюджетная и в одной упаковке можно приобрести сразу 16 полосок.

Восковые полоски помогут убрать 90% волосинок с длиною от 2 мм.

Основу воска составляет сахар, и в него добавлен воск и масло.

Beauty image – восковые полоски для салонных процедур

Восковые полоски фирмы успешно используются в салонах красоты, но не исключено и домашнее применение. Полоски Beauty image очень удобны для использования. Их можно приобрести по приемлемой цене. В комплектации имеется 2 вида салфеток: первый предназначен удалять остатки воска, а второй способствует замедлять повторный рост волос на обработанной зоне. Воск имеет натуральный состав.

Восковые полоски фирмы AVON

Серия восковых полосок для лица и тела имеет название “Безупречная кожа”. В комплектации набора имеется 10 штук двусторонних восковых полосок + 2 салфетки для очистки тела от остатков воска. Набор восковых салфеток серии “Безупречная кожа” отличается и бюджетной ценой. А при покупке средств от представителей бренда можно получить скидку на товар.