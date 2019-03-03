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Во Львове с третьей попытки демонтировали стелу Монумента Славы

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В городе Львов была демонтирована стела Монумента славы, посвященная солдатам Красной армии. Строителям удалось снести этот памятник лишь с третьей попытки.

В местных средствах массовой информации отмечают, что прошлые попытки демонтировать сооружение закончились провалом. Специалисты смогли сделать это только в ночь на 3 марта. Теперь рабочим предстоит разрушить бетонный монумент и вывезти его за пределы города.

Прошлой зимой власти Львова сообщили о необходимости снести стелу, так как, по их словам, она находилась в аварийном состоянии. Сотрудники районной администрации три раза сообщали о начале тендера, однако никто не соглашался принять в нем участие. После этого исполнитель был найден напрямую. Им оказалась компания «Альтера». Однако после изучения всего объема работ она тоже отказалась от сноса. В январе заказ был принят другим подрядчиком.

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