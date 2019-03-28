Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Снимки были сделаны во время визита главы государства в Тернопольский храм. Один из них разместил в своем аккаунте Фейсбук представитель прессы Александр Дубинский. Он снабдил фото остроумным комментарием, который привлек внимание интернет-сообщества. Журналист спрашивал мнение пользователей по поводу того, от чего так сильно оттопырился пиджак на груди Порошенко. Похоже, что он засунул за пазуху какую-то церковную утварь.

Посетители странички Дубинского живо отреагировали на снимок. Некоторые предположили, что он вынашивает у сердца томос. Другие решили, что президент прихватил сувенир, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками. Третьи высказали мнение, что под полой конфискованные мобильники окружающих, дабы те не делали неудобных фото.

Стоит отметить, что подобный курьез — далеко не первый в карьере Порошенко, В январе он уже засветился в сети на смешном фото, на котором виден заправленный в брюки пиджак президента. А в феврале пользователи увлеченно комментировали высказывание главы государства о том, что он собственноручно перетаскивал погибших на майдане. Немало повеселил Петр Алексеевич интернет-сообщество фразой о том, что Малевич, оказывается, был украинским авангардистом.