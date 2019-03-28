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Видео: украинские националисты забросали дом Медведчука петардами

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Украинские националисты пришли вечером к дому Виктора Медведчука, руководителя «Оппозиционной платформы», и закидали его петардами. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

На размещенных кадрах можно увидеть, как радикалы поджигают петарды, а затем бросают их прямо в здание, где живет политик. Они также постоянно выкрикивали оскорбительные лозунги. Ранее националисты устроили протест возле здания СБУ, где потребовали, чтобы Медведчук был привлечен к уголовной ответственности.

Радикалы были разозлены тем, что лидер фракции «Оппозиционная платформа» вместе с Юрием Бойко летали в столицу России, чтобы провести переговоры с Дмитрием Медведевым. Они обсудили с российским премьер-министром перспективы поставок газа через Украину.

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