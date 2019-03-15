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Видео: подводная лодка «Краснодар» прошла через пролив Босфор

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В сети Интернет появился видеоролик, где показано, как российская подлодка под названием «Краснодар» проходит через пролив Босфор и попадает в Мраморное море.

Заснять субмарину удалось из-за того, что она плыла через пролив, наполовину показавшись из воды, так как этого требуют правила, установленные турецкой стороной. Ее сопровождением занимались корабли и катера ВМС Турции.

«Краснодар» затем отправится в Средиземное море, чтобы стать частью расположенной здесь группировки ВМФ России. Напомним, что данная дизель-электрическая субмарина разработана по одному из самых новых проектов и способна нести на себе крылатые ракеты «Калибр».

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