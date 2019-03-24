Видео: Петис нокаутировал Томпсона «ударом Супермена»

Уроженцу США Энтони Петтису, бойцу UFC, удалось нокаутировать своего соотечественника Стивена Томпсона в ходе недавнего турнира, который состоялся в Нэшвилле.

Уже на 2-м раунде поединка Петтис смог выполнить сильный удар по голове противника, оттолкнувшись от клетки. Этот сложный прием называется «ударом Супермена», так как внешне немного схож с классической атакой этого героя комиксов.

В результате Томпсон впервые за свою профессиональную карьеру проиграл бой из-за нокаута. Если же говорить о его сопернике, ранее являвшимся носителем титула чемпиона UFC, то он уже в 10-й раз побеждает своего противника с помощью нокаута.