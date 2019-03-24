Вассерман посоветовал американцам собрать свою авиацию и вернуться домой

В связи с недавними полетами стратегических бомбардировщиков ВВС США рядом с российскими границами Анатолий Вассерман, журналист из РФ, посоветовал американцам «не злить медведя» и отправиться домой.

Согласно словам известного интеллектуала Соединенные Штаты по неизвестной причине решили «потыкать палкой в медведя», чтобы понаблюдать за его реакцией. Он добавил, что «ковбоям лучше поскорее спилить мушку», а потом взять всю свою авиацию и лететь обратно на родину. Вассерман предупредил американцев, что не стоит путать медведя с бизоном, так как если его тронуть, то он обязательно вломит.

По мнению журналиста, такая опасная демонстрация своей силы может выйти боком для США, так как она способна привести к настоящей полномасштабной войне. Он напомнил американцам слова Владимира Путина о том, что РФ при агрессии нанесет удар не только по носителям оружия, но и центрам, где были приняты столь необдуманные решения.