В Воронеже на камеру запечатлели опасную рыбалку

В Воронежском водохранилище местные жители запечатлели на камеру рыбаков, устроивших смертельно опасную ловлю рыбы на тонком льду.

Фотографии любителей экстрима и рыбалки были сделаны девушкой по имени Мария, когда она переходила по Чернавскому мосту. На размещенных снимках можно заметить немало не боящихся смерти рыбаков, которые сидят на льду рядом с водой. В подписи к своим фото Мария удивилась тому, что люди совсем не беспокоятся о том, что могут в любой момент провалиться под лед.

В начале марта в управлении МЧС по региону заявили, что на водохранилище толщина ледового покрытия в среднем не превышает 27 сантиметров. В некоторых участках уже появилась открытая вода. Поэтому спасатели крайне не рекомендуют осуществлять рыбалку на льду.