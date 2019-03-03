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В Воронеже из-за коммунальщиков появилась «лестница смерти»

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В городе Воронеж из-за бездействия коммунальных служб появилась кошмарная «лестница смерти», не прощающая ошибок.

Местных жителей уже долгое время беспокоят заледеневшие ступеньки лесенки, расположенной в подземном переходе улицы Моисеева. Многие горожане отмечают, что подниматься по ним очень опасно, так как можно в любой момент поскользнуться и сломать себе что-нибудь. Некоторые добавляют, что ступени выглядят так, словно их не чистили всю зиму.

Автор фотографии лестницы, опубликованной в одном из городских сообществ, пожелал коммунальщикам каждый день спускаться по таким лесенкам. Другие пользователи отметили, что в таком плачевном состоянии на данный момент находится вся улица, а не только подземный переход.

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