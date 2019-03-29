В Волгограде в заходивший на посадку самолет могла ударить молния

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В издании «Рент-ТВ» недавно заявили, что в авиалайнер, который вылетел из столицы РФ и направлялся в Волгоград, попала молния во время посадки. Однако в аэропорту эту новость опровергли.

Представитель воздушной гавани Волгограда Анастасия Голодова сообщила, что при полете в город самолет оказался в области особых атмосферных явлений, при которых формируется избыточное статическое напряжение. «Данных о молнии к нам не поступало», – добавила сотрудница аэропорта.

Голодова добавила, что воздушное судно смогло успешно приземлиться в аэропорту. Оно также прошло тщательную техническую диагностику. Никто из пассажиров самолет не пострадал.