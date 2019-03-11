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В Волгограде продают деревянный стол, за которым сидел Сталин

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В Интернете появилось объявление о продаже необычного письменного стола. Дело в том, что на нем якобы сидел Иосиф Сталин. Стоимость мебели составляет 95 000 рублей.

Стол находится в Волгограде. По словам его владельца, он был создан в 39-м году прошлого столетия, однако за прошедшие десятилетия древесина нисколько не прогнила и не отслоилась. Он добавил, что его семья использует его уже свыше 25 лет, выкупив прямиком у партии. При покупке ему сказали, что на нем работал Сталин.

Этот предмет мебели весит почти сто килограммов, ведь в его изготовлении применялся дуб. Продавец отмечает, что данный стол отлично подойдет для размещения в кабинете и антикварной выставке или использования в качестве реквизита в театре. Он готов немного уступить заинтересованному покупателю.

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