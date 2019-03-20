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В Уфе водитель сбил на смерть 14-летнюю школьницу

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Вчера, 19 марта, в дневное время суток на автомобильной трассе, ведущей из Уфы в Оренбург, случилось дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь 14-летней школьницы.

Смертельное ДТП случилось, когда девочка переходила дорогу по «зебре». Ее сбил водитель в возрасте 57 лет, управлявший иномаркой «Киа Соул». Учащаяся средних классов получила не совместимые с жизнью травмы и скончалась прямо на месте инцидента.

Согласно предварительным сведениям школьница задержалась в учебном заведении, поэтому не успела попасть на школьный автобус. До нужной остановки она добралась на маршрутном транспорте. Ей оставалось пройти всего 700 метров, чтобы дойти до дома. На данный момент сотрудники полиции пытаются выяснить все обстоятельства произошедшего.

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