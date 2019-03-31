В центре Заводского района Новокузнецка горожане жарили шашлыки

Жители Новокузнецка решили преждевременно начать сезон шашлыков и разгульного отдыха, сообщает издание City-N. Покидать город при этом им показалось излишним.

Компания отдыхающих, основательно подготовившись, расположилась в центре Заводского района. Невзирая не недоумевающих и недовольных прохожих, они установили туристическую палатку и разожгли мангал, после чего приступили к шумному веселью и распитию алкогольных напитков.

Фотографии пикника были выложены в сети, где их сразу же принялись комментировать. Большинству горожан подобное поведение показалось неприемлемым и возмутительным, порочащим культурный вид города и выставляющим в негативном свете его жителей. Но подобную позицию поддержали не все — некоторые новокузнечане не нашли в происходящем никаких нарушений и одобрили инициативу, порадовавшись за умеющих расслабляться людей.