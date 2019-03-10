В Times рассказали о новом оружии российского фрегата «Адмирал Горшков»

В информационном агентстве Times заявили о проходе фрегата «Адмирал Горшков», оборудованного новым вооружением, и других судов возле места базирования ВВС Шотландии.

В газете указывается, что на российском корабле установлена система «Филин», способная вызывать галлюцинации у вражеских пилотов. Журналисты добавляют, что фрегат якобы осуществил маневры возле Лоссимута, направленные на противодействия возможным диверсиям. Именно по этой причине Британия отправила свой эсминец для наблюдения за судном РФ.

Стюарт Макдональд, шотландский политик, раскритиковал действия ВМС России, отметив, что они пытаются создать провокационные ситуации, осуществляя учения в британских водах. Однако в действительности российский фрегат и корабли сопровождения подплыли к берегам Шотландии, желая переждать шторм.