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В Сызрани обрушился балкон многоквартирного дома

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В городе Сызрань у одного из многоэтажных домов рухнул балкон. Фотографии инцидента появились в социальных сетях. Их снял один из очевидцев случившегося.

Согласно словам автора снимков он заметил упавший в снег балкон вчера днем неподалеку от жилого здания, расположенного на улице Астраханская. Он добавил, что конструкция выглядела очень старой, поэтому нет ничего удивительного в том, что она в итоге обвалилась. Сведений о пострадавших опубликовано не было.

Специалисты отмечают, что сооружения, построенные по старым проектам, обычно обладают открытыми и очень легкими балконами, которые ни в коем случае нельзя перегружать. Упавшая конструкция находилась на 2-м этаже здания и могла в любой момент упасть на проходящих мимо людей.

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