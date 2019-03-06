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В США возродят программу времен холодной войны для сдерживания России

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В Сети появилась информация, что американское управление DARPA собирается вновь запустить программу, направленную на сдерживание РФ в Европе, которая впервые возникла во время холодной войны.

Представители прессы отмечают, что она базируется на проекте Assault Breaker, связанном с изготовлением smart-оружия, цель которого заключалась в остановке возможного наступления советской армии на Европу в 70-х годах XX века. Американцы собирались сдержать натиск СССР при помощи авиабомб и самолетов E-8C.

В обновленной программе снова фигурируют данные воздушные судна. Однако к ним также были добавлены B-52, предназначенные для уничтожения вражеской бронированной техники. В документе указывается, что каждый самолет будет оснащен двадцатью ракетами.

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