В США возродят программу времен холодной войны для сдерживания России

В Сети появилась информация, что американское управление DARPA собирается вновь запустить программу, направленную на сдерживание РФ в Европе, которая впервые возникла во время холодной войны.

Представители прессы отмечают, что она базируется на проекте Assault Breaker, связанном с изготовлением smart-оружия, цель которого заключалась в остановке возможного наступления советской армии на Европу в 70-х годах XX века. Американцы собирались сдержать натиск СССР при помощи авиабомб и самолетов E-8C.

В обновленной программе снова фигурируют данные воздушные судна. Однако к ним также были добавлены B-52, предназначенные для уничтожения вражеской бронированной техники. В документе указывается, что каждый самолет будет оснащен двадцатью ракетами.