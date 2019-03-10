В США российскую ракету «Циркон» назвали супероружием

В журнале The National Interest, издаваемом в США, заявили, что гиперзвуковая ракета «Циркон» является супероружием Российской Федерации, которое не способна остановить ни одна система ПРО.

Эксперты отмечают, что данное оружие предназначено для уничтожения кораблей, но в будущем его могут переделать для ликвидации наземных объектов. Однако, по мнению авторов материала, подобная модификация может ограничить эффективность «Циркона». Они добавляют, что, если судить по габаритам ракеты, то вес ее боеголовки составляет до четверти тонны.

Ранее отмечалось, что «Циркон» способен лететь со скоростью в 9 Махов, а дальность ее полета превышает одну тысячу километров. Немецкие специалисты добавляют, что эти ракеты могут всего за несколько минут долететь до Пентагона. Их примут на вооружение в ближайшие 3 года.