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КОСМОС

В США очевидцы запечатлели на видео НЛО над горой Адамс

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Американцы смогли снять на видеокамеру неопознанный летающий объект, который пролетел возле горной вершины Адамс.

Данную запись решил прокомментировать Скотт Уоринг, специалист в области внеземных цивилизаций. Он отметил, что в данном районе часто появляются различные НЛО, о которых постоянно сообщают местные жители. К примеру, еще в прошлом веке владелец одного из ранчо заметил сразу несколько кораблей пришельцев, после чего начал пристально следить за небом.

Позднее горой заинтересовались исследователи, которые принялись изучать загадочные явления. Они отметили, что им тоже удалось найти таинственные объекты, пролетавшие рядом с горой. Ученые так и не смогли определить природу их происхождения.

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