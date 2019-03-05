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В США мать с грудным ребенком сняли с рейса из-за внешнего вида

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В Соединенных Штатах с одного из авиарейсов была снята мать с грудным ребенком по причине наличия у них сыпи на лицах.

По словам Джорданы Флэйк она собиралась полететь вместе с ребенком в Даллас для встречи со своим супругом, однако, как только пассажирка заняла свое место, к ней подошел бортпроводник, чтобы узнать о сыпи. Работник авиакомпании также потребовал продемонстрировать медицинский документ, разрешающий осуществление перелетов.

Американка рассказала бортпроводнику, что она и ее сын страдают от незаразной болезни под названием ихтиоз, приводящей к шелушению кожи. Сотрудник перевозчика ушел, чтобы узнать больше информации о заболевании в Сети, а когда возвратился, попросил Флэйк сойти с борта самолета вместе с ребенком. Позднее представители компании принесли извинения женщине, и дали обещание провести тщательное расследование инцидента.

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