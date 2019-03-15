Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Совбезе рассказали о переброске войск НАТО к российским границам

Дата:
Есть видео

Михаил Попов, представитель российского Совбеза, во время беседы с журналистами отметил, что Североатлантический альянс начала переброску военных сил к границе с РФ.

Согласно заявлениям Попова контингент НАТО всего за пару лет увеличился почти в два раза до 40 000 военнослужащих. К примеру, в прибалтийских странах теперь размещены усиленные батальоны, численность каждого из которых достигает тысячи человек. Сейчас также идет реализация инициативы США «3 по 30», предполагающая подготовку к использованию по 30 военных судов, эскадрилий самолетов и механизированных батальонов.

Кертис Скапарроти, американский генерал, ранее сообщил, что следует увеличить морские и воздушные силы в европейских странах, чтобы при необходимости сдержать «агрессию» со стороны Российской Федерации.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Возле границ РФ пролетел бомбардировщик США, способный нести ядерное оружие
  2. Видео: подводная лодка «Краснодар» прошла через пролив Босфор
  3. В правительстве предложили «Победе» купить МС-21 вместо Boeing 737
  4. Появилось видео ограбления магазина в Подольске вооруженным ножом мужчиной

Эти новости могут вас заинтересовать

Ковалев нокаутировал соперника из Украины и вернул себе титул чемпиона мира WBO

В Подмосковье нетрезвый водитель протаранил 12 автомобилей

Дочь американского посла в России извинилась за сравнение Трампа с диктатором

В Сирии обстреляли автобус с российскими журналистами

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках