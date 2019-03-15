В Совбезе рассказали о переброске войск НАТО к российским границам

Михаил Попов, представитель российского Совбеза, во время беседы с журналистами отметил, что Североатлантический альянс начала переброску военных сил к границе с РФ.

Согласно заявлениям Попова контингент НАТО всего за пару лет увеличился почти в два раза до 40 000 военнослужащих. К примеру, в прибалтийских странах теперь размещены усиленные батальоны, численность каждого из которых достигает тысячи человек. Сейчас также идет реализация инициативы США «3 по 30», предполагающая подготовку к использованию по 30 военных судов, эскадрилий самолетов и механизированных батальонов.

Кертис Скапарроти, американский генерал, ранее сообщил, что следует увеличить морские и воздушные силы в европейских странах, чтобы при необходимости сдержать «агрессию» со стороны Российской Федерации.