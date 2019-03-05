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В Сирии военный случайно снял на селфи-камеру подрыв своих сослуживцев на мине

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Боец сирийской армии случайно запечатлел на камеру своего гаджета подрыв транспортного средства, в котором находились его сослуживцы.

Патруль правительственных сил передвигался по пустынной области Дейр эз-Зора, когда один из военных решил снять себя и других бойцов на переднюю камеру смартфона. Внезапно впереди произошел мощный взрыв. Предполагается, что машина на огромной скорости наехала на мину.

Автомобиль тут же разлетелся на части. В местных средствах массовой информации отмечают, что в транспорт мог ударить ракетный противотанковый снаряд, запущенный боевиками. Сведений о пострадавших и погибших пока нет.

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