В Сирии проходят испытания новейшей российской ракеты «изделие 305»

В издании ТАСС, сославшись на собственный источник в ОПК РФ, отметили, что на территории Сирии испытывается новая авиаракета под названием «изделие 305».

Согласно словам собеседника агентства речь идет об управляемом оружии, оснащенном комбинированным механизмом наведения. В качестве носителя применяется штатная техника. Однако СМИ не удалось получить официальное подтверждение этих сведений.

Ранее отмечалось, что «изделие 305» разрабатывается для вертолетов Ми-28НМ. Оно предназначено для ликвидации бронированной техники противника и укрытий из железобетона. Его радиус атаки составляет около 25 километров.