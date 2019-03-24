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В Сирии проходят испытания новейшей российской ракеты «изделие 305»

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В издании ТАСС, сославшись на собственный источник в ОПК РФ, отметили, что на территории Сирии испытывается новая авиаракета под названием «изделие 305».

Согласно словам собеседника агентства речь идет об управляемом оружии, оснащенном комбинированным механизмом наведения. В качестве носителя применяется штатная техника. Однако СМИ не удалось получить официальное подтверждение этих сведений.

Ранее отмечалось, что «изделие 305» разрабатывается для вертолетов Ми-28НМ. Оно предназначено для ликвидации бронированной техники противника и укрытий из железобетона. Его радиус атаки составляет около 25 километров.

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