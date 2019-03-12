В Швеции военный эксперт назвал Россию «проигравшей сверхдержавой»

Ионас Кьеллен, военный специалист из Швеции, рассказал о том, что Российская Федерация является «проигравшей сверхдержавой» в области разработки новых вооружений.

В опубликованном отчете говорится о том, что РФ отстала от Запада в плане создания систем радиоэлектронной борьбы. Согласно мнению эксперта, Кремль использует стратегию, направленную на защиту боевой техники, военнослужащих и военной инфраструктуры, не заботясь о превентивных и оборонительных мерах.

В своем документе Кьеллен написал, что Россия не способна противопоставить что-либо новейшим западным системам. Он добавил, что уменьшение заметности и защита обходятся дешевле создания превентивных мер. Специалист также объяснил возникновение у РФ новых систем РЭБ возрождением старых наработок СССР.