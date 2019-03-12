Здесь рождаются новости.
Главная
В ФОКУСЕ

В Швеции военный эксперт назвал Россию «проигравшей сверхдержавой»

Дата:

Ионас Кьеллен, военный специалист из Швеции, рассказал о том, что Российская Федерация является «проигравшей сверхдержавой» в области разработки новых вооружений.

В опубликованном отчете говорится о том, что РФ отстала от Запада в плане создания систем радиоэлектронной борьбы. Согласно мнению эксперта, Кремль использует стратегию, направленную на защиту боевой техники, военнослужащих и военной инфраструктуры, не заботясь о превентивных и оборонительных мерах.

В своем документе Кьеллен написал, что Россия не способна противопоставить что-либо новейшим западным системам. Он добавил, что уменьшение заметности и защита обходятся дешевле создания превентивных мер. Специалист также объяснил возникновение у РФ новых систем РЭБ возрождением старых наработок СССР.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Самолет ВМС США пролетел над российскими кораблями на низкой высоте
  2. В Уфе под автомобилем произошел обвал грунта
  3. Посол РФ в США назвал условие использования Москвой ядерного оружия

Эти новости могут вас заинтересовать

Видео: журналистка упала в обморок во время интервью с Мантуровым

Появилась запись переговоров пилотов перед ЧП в Сочи

МВД завело дело на мужчин, заключивших однополый брак в Дании

Сенатор попрекнула недовольных жизнью на 3 500 рублей ужасами войны

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках

Выберите меню футера из меню WP